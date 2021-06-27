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Экс-лидер Литвы раскрыла свой взгляд на судьбу Александра Лукашенко

Экс-лидер Литвы раскрыла свой взгляд на судьбу Александра Лукашенко

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте жестко высказалась о белорусском лидере Александре Лукашенко.

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Александр Кондаков
а почему коммунистку Далю не судил международный трибунал- миллионы литовцев ей были посажены, а многие убиты при ее работе в СССР!
Валентин Щербаков
Уж тебе, престарелой потаскухе по вызову, давно пора закрыть свой грязный рот

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