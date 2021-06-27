Экс-лидер Литвы раскрыла свой взгляд на судьбу Александра Лукашенко

Русская планетаПолитикаЭкс-лидер Литвы раскрыла свой взгляд на судьбу Александра ЛукашенкоБывший президент Литвы Даля Грибаускайте жестко высказалась о белорусском лидере Александре Лукашенко.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Кондакова почему коммунистку Далю не судил международный трибунал- миллионы литовцев ей были посажены, а многие убиты при ее работе в СССР!Валентин ЩербаковУж тебе, престарелой потаскухе по вызову, давно пора закрыть свой грязный ротКомментировать
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