Россия потребовала от Украина выдать ей главу СБУ и других причастных к теракту в "Крокусе"

МИД России требует от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам на территории страны.В Министерстве иностранных дел России отметили, что теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта является далеко не первой атакой против России за последнее время, а также заявили о том, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.