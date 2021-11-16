Мугуруса о выходе в финал итогового: «После того, как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела, какие есть обратные рейсы»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над Паулой Бадосой (6:3, 6:3) и выход в финал итогового турнира WTA в Гвадалахаре.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх