Психолог Лысакова раскрыла три причины разводов в августе

Психолог Анастасия Лысакова объясняет, почему август считается месяцем расставаний. Причины включают раздельное проживание, слишком много времени вместе и "синдром опустевшего гнезда", когда дети покидают дом для учебы.
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