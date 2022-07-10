Овощи на соломе: 5 культур, которые отлично растут без грядок

Хорошо, если вам достался загородный участок с отличной плодородной рыхлой почвой, сооружать грядки и клумбы на которой – одно удовольствие! А если вместо этого сплошная дернина, каменистая бесплодная сухая "пустыня", глинистые тяжелые пласты или вовсе смесь песка, бетонной крошки и строительного мусора? Как в таком случае поступить потенциальному огороднику и где же в таких условиях выращивать овощи? Неужели только закупать машинами плодородный грунт и перераспределять его по участку? Оказывается, "изобретать велосипед" не придется, все придумано уже до нас и можно обойтись меньшими силами и средствами! На участках с очень бедной, "мертвой" почвой, практически непригодной для земледелия, можно устроить так называемые "соломенные грядки".