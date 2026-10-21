В первой половине 2026 года число русских, выехавших из Германии, превысило число прибывших, сообщает Destatis.
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Ну? Ветер изменился ... Перекати поле сменили направление движения? Что то про леммингов будет? Веры им по прежнему ноль, гражданство, как и все мигры не заслуживают. Точно не "дети" ми6? Или Моссада ... Хотя эти то все уже у нас((