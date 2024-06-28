⏺В Крыму построят и реконструируют 24 канализационно-очистных сооружения На сегодня пять объектов КОС уже введены в эксплуатацию: «Орджоникидзе», «Черноморское», «Ленино», «Оленевка», «Морское».
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⏺В Крыму построят и реконструируют 24 канализационно-очистных сооружения На сегодня пять объектов КОС уже введены в эксплуатацию: «Орджоникидзе», «Черноморское», «Ленино», «Оленевка», «Морское».