Проект «На лыжи!» проведет прямую трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам

«Первый этап Кубка России в Вершине Теи вы сможете посмотреть в прямом эфире! Запланированы трансляции всех гонок этапа И это будет не айфон-тв Подробности расскажем на следующей неделе», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале проекта.