Видео: Жительница Смоленской области рассказала о пути к открытию студии керамики

Смолянка решила круто изменить свою жизнь и открыть собственную керамическую мастерскую. Сегодня Анастасия Кузьминых не только продает свои изделия, но и проводит мастер классы для взрослых и детей и уже готовится стать индивидуальным предпринимателем.