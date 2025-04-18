Видео: Жительница Смоленской области рассказала о пути к открытию студии керамики

Смолянка решила круто изменить свою жизнь и открыть собственную керамическую мастерскую. Сегодня Анастасия Кузьминых не только продает свои изделия, но и проводит мастер классы для взрослых и детей и уже готовится стать индивидуальным предпринимателем.
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