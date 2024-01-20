Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Убрали патриотов, готовили расправу над Путиным. Вскрылся заговор академиков. Чистки неизбежны.

Убрали патриотов, готовили расправу над Путиным. Вскрылся заговор академиков. Чистки неизбежны.

Теперь я уверен что наши власти наконец-​то решили начать чистки в гуманитарных науках, чего просят патриоты уже давно, в том числе и ваш покорный слуга.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр. Думаю, что Вы не станете возражать если я скажу, что Человек мыслит образами, а вот уже образ Человек передаёт с помощью слов, так? Если это так, то необходимо понять, какой образ у Вас под пониманием слова Философия? Лично я вижу, что это слово состоит из двух: Фило- Любовь, София-Мудрость, т.е. философия- это любовь к Мудрости. Отсюда, логично сделать вывод, что Мудрость должна присутствовать во всех аспектах нашего существования, а особенно в научном пути развития Государства Российского, так? Мудрость- это вообще что такое? Что лично я вижу под этим словом:&quot;Мудрость – это совокупность знаний и опыта и умение применять это познание в обществе в зависимости от конкретной ситуации. Мудрый человек становится рассудительным, спокойным, уравновешенным.&quot; Поэтому, считаю, что вывод однозначный в том, что Институт Философии РАН должен выражать общую позицию над остальными школами РАН, или я не прав? А вот для того, чтобы продолжить далее рассуждения по-поводу других школ Российской Академии Наук, думаю необходимо увидеть Ваше согласие с представленными утверждениями выше, согласны? Ведь это фундаментальные информационные вопросы, или я не прав? Всего доброго.
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АС
Александр Сысоев
Не буду вступать с вами в дискуссию по философии из-за нескольких причин, но главная - я экономист.
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Рауф Растов
Для предотвращения попыток переформатировать мои комментарии с передёргиванием или выхолащиванием подлинных смыслов их содержания вынужден разместить уточняющие комментарии к своим комментариям. Например: «Если кратко, то, к примеру, национальная идеология должна достаточно конкретно и содержательно ответить на следующие вопросы: Кто мы? Какое место мы занимаем в этом мире? Каково наше предназначение в нём? Куда мы идём? К чему мы стремимся? Каким путем? Какими способами и средствами мы должны достигнуть поставленной цели? И т.д.» В данном комментарии, казалось бы, достаточно очевидным образом обнаруживается геополитически –цивилизационный формат термина «мир», поскольку в нём речь идёт о национальной идеологии (идеологии нации). Следовательно, в данном случае термин «мир» должен быть соотнесён с термином «нация» и речь в данном случае может идти лишь о том, какое место мы как нация занимаем в международном (страновом, цивилизационном) сообществе. Кроме того, когда в моём комментарии речь идёт о том, что «национальная идеология должна достаточно конкретно и содержательно ответить на следующие вопросы: Кто мы? Какое место мы занимаем в этом мире?», то это вовсе не означает, что эти вопросы задаю я, потому, что сам не могу или не пытаюсь на них ответить. Поскольку речь здесь идёт только об одной из проблем наших идеологических изысканий и том, что мы все сообща должны её разрешить. Термину «мир» в контексте моего комментария не следует придавать более глобальный (космологический) формат, сопрягая это с попытками размыть конкретную суть обозначенной в моём комментарии проблемы «потоком сознания». При достаточно внимательном прочтении комментария никаких проблем с адекватным восприятием их содержания не должно возникать. Однако, когда кто-то явно преднамеренно даёт ложные установки, уводящие в сторону от сути, а потом запутывающего читателя своим информационным мусором, то возникает такой интересный вопрос: а с какой целью он это делает? Чтобы помешать мысленно сосредоточиться форумчанам при разрешении наших насущных проблем?
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