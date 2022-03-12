Овечкину не удалось забить 767-й гол в НХЛ в матчах против «Эдмонтона» и «Ванкувера». Он нанес 14 бросков в створ

Александру Овечкину не удалось забить 767-й гол в НХЛ в матче с «Ванкувером». «Вашингтон» одержал победу со счетом 4:3 ОТ.

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