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Военное обозрение

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«Если только не убьют»: Медведев напророчил Трампу победу в президентской гонке после состоявшегося покушения

«Если только не убьют»: Медведев напророчил Трампу победу в президентской гонке после состоявшегося покушения

Покушение сыграло на руку Трампу, сделав его весьма популярным в преддверии выборов.

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