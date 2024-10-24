О том, как «союзники» СССР по Антигитлеровской коалиции хотели совершить «Немыслимое»

Западные державы, особенно Англия всегда «вставляли палки в колеса» России. Иногда в открытую – как в Крымскую войну (1853-1856), чаще скрытно – натравливая на Россию то турков, то персов, сталкивали в Францией, с Германией.
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