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Ритм-танец Пасечник и Чиризано поставлен на тему «Евгения Онегина», произвольный – под саундтрек к сериалу «Наследники»

Стала известна музыка к программам Елизаветы Пасечник и Даиро Чиризано на новый сезон. В ритм-танце – полонез из оперы Чайковского «Евгений Онегин» и «Waltz 1905» из фильма «Евгений Онегин».

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