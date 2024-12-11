Севилья – Сельта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 14 декабря

В субботу, 14 декабря, сыграют Севилья и Сельта в 17 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
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