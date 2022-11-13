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США построят на Украине малый модульный атомный реактор

США построят на Украине малый модульный атомный реактор

Украина и США договорились о создании на украинской территории малого модульного атомного реактора, заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова 13 ноября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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