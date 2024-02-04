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Какие «бедные привычки» эпохи СССР влияют на мышление современных россиян

Какие «бедные привычки» эпохи СССР влияют на мышление современных россиян

Какие «бедные привычки» эпохи СССР влияют на мышление современных россиян Елена ГалицкаяВоспоминания о советской эпохе оставили глубокий след в психологии многих людей, формируя привычки, которые до сих пор сказываются на их финансовом поведении.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Ну, может и не совсем так, но в основном верно. А вот  вы задумайтесь и проанализируйте такой факт, советские люди жили более экологично и больше делали для сохранения природы и ресурсов земных, чем современное поколение потребителей. Человечеству для сохранению планеты придется вернуться к более скромному образу жизни.
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Людмила Редько
Откладывание денег на черный день пережиток прошлого? Ну-ну!
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