Какие «бедные привычки» эпохи СССР влияют на мышление современных россиян Елена ГалицкаяВоспоминания о советской эпохе оставили глубокий след в психологии многих людей, формируя привычки, которые до сих пор сказываются на их финансовом поведении.
Какие «бедные привычки» эпохи СССР влияют на мышление современных россиян
Комментарии
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Леонид Никитин
Ну, может и не совсем так, но в основном верно. А вот вы задумайтесь и проанализируйте такой факт, советские люди жили более экологично и больше делали для сохранения природы и ресурсов земных, чем современное поколение потребителей. Человечеству для сохранению планеты придется вернуться к более скромному образу жизни.
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13 час.
Людмила Редько
Откладывание денег на черный день пережиток прошлого? Ну-ну!
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13 час.
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