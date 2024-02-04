Какие «бедные привычки» эпохи СССР влияют на мышление современных россиян

Леонид Никитин

Ну, может и не совсем так, но в основном верно. А вот вы задумайтесь и проанализируйте такой факт, советские люди жили более экологично и больше делали для сохранения природы и ресурсов земных, чем современное поколение потребителей. Человечеству для сохранению планеты придется вернуться к более скромному образу жизни.