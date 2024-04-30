Молдавия откажет Приднестровью

Фото: pixabayМолдавские власти планируют отказаться от закупки электроэнергии в Приднестровье. Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой заявил, что таким образом правый берег Днестра намерен снизить энергетическую зависимость от ПМР.
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