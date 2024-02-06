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Советник Подоляк: власти Украины проводят аудит действий ВСУ за два года

Советник Подоляк: власти Украины проводят аудит действий ВСУ за два года

Киевские власти осуществляют аудит действий Вооруженных сил Украины за два года. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

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