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RT Russia

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Шохин заявил, что ЦБ не снизит ключевую ставку 11 сентября ниже 14%

Шохин заявил, что ЦБ не снизит ключевую ставку 11 сентября ниже 14%

Центральный банк России в сентябре не станет снижать ключевую ставку даже на 25 базисных пунктов. В лучшем случае регулятор сохранит её на уровне 14%, заявил глава РСПП Александр Шохин.

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