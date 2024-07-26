Что ожидает рынок жилья и ипотеки после резкого повышения ключевой ставки

Рыночная ипотека, минимальные ставки по которой могут превысить 20% годовых, по-прежнему останется недоступной для большинства россиян Центральный банк на очередном заседании в пятницу увеличил ключевую ставку сразу на 2 п.
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