Экипаж Ми-28НМ сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье

Армейская авиация бьет по укреплениям врага в приграничном районе Курской области. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт, а также личный состав ВСУ и военную автомобильную технику врага.
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