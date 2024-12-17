Страна и люди
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Страна и люди

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Экипаж Ми-28НМ сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье

Армейская авиация бьет по укреплениям врага в приграничном районе Курской области. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт, а также личный состав ВСУ и военную автомобильную технику врага.

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