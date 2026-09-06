Политолог Харисов: предвыборные дебаты подтвердили силу взвешенного курса Марии Бутиной

Рамиль Харисов проанализировал дебаты на ВГТРК между Бутиной и Михайловым. Эксперт подчеркнул, что хозяйственный подход Бутиной оказался более убедительным, чем популистские обещания соперника, столкнувшегося с внутренними несоответствиями.