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Политолог Харисов: предвыборные дебаты подтвердили силу взвешенного курса Марии Бутиной

Политолог Харисов: предвыборные дебаты подтвердили силу взвешенного курса Марии Бутиной

Рамиль Харисов проанализировал дебаты на ВГТРК между Бутиной и Михайловым. Эксперт подчеркнул, что хозяйственный подход Бутиной оказался более убедительным, чем популистские обещания соперника, столкнувшегося с внутренними несоответствиями.

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