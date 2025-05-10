Депутат Бурлаков посоветовал семьям придумать код для борьбы с мошенниками

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков посоветовал каждой российской семье придумать внутреннее кодовое слово, которое поможет распознать мошеннические схемы с использованием технологий дипфейка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии