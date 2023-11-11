UGREEN выпустила концентратор портов «10-в-1», беспроводные наушники HiTune Max 5 с шу...

UGREEN выпустила концентратор портов «10-в-1», беспроводные наушники HiTune Max 5 с шумоподавлением и повербанк на 25 000 мА·ч и 145 ВтКомпания UGREEN объявила о старте продаж концентратора портов UGREEN CM498 «10-в-1», беспроводных наушников UGREEN HiTune Max 5 с шумоподавлением и мощного портативного аккумулятора для смартфонов и ноутбуков UGREEN 145W ёмкостью 25 000 мА·ч.