Австралия: Eureka Group привлекла $51 млн в рамках институционального этапа эмиссии акций для расширения портфеля недвижимости

Австралийская инвестиционная компания Eureka Group Holdings объявила об успешном завершении институционального этапа привлечения капитала объемом 70,7 миллиона австралийских долларов (порядка 51 миллиона долларов США).
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