США предрекли поражение в ядерной гонке с Китаем и Россией

CША проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией, если возобновят испытания. Об этом в своей колонке для журнала Foreign Affairs (FA) сообщил профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.
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