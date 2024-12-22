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Путин отметил вклад Бокерии в развитие передовых направлений кардиохирургии

Путин отметил вклад Бокерии в развитие передовых направлений кардиохирургии

ТАСС/Михаил Синицын Президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерию с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии.

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