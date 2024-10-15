Характеристики и описание БПЛА Буран, его история и перспективы

Тяжелый грузовой беспилотный летательный аппарат «Буран», разработанный АО «Котлин-Новатор» из Санкт-Петербурга, уже успел привлечь внимание специалистов благодаря своим внушительным возможностям и многоцелевому потенциалу.
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