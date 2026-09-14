Разъединенное королевство Британии: Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс хотят независимости

В понедельник, 14 сентября, может быть сделан первый шаг на пути к распаду Великобритании.
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- Подгорает у него?
- Ближний Восток по...
- И Подгорает у него?
"Берите себе столько независимости, сколько сможете унести!"
Бритиши скорее всего объявят всех собравшихся сепаратистами, найдут "длинную руку Москвы", а то и лично Путина, и потребуют новых санкций против России...)))
И станет Великобритания - МЕЛКОБРИТАНИЕЙ!!
А может им гумпомощь отправить? Калашами с парой БК 🤪
Надо поддержать развл королевства🤣