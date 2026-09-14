Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Разъединенное королевство Британии: Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс хотят независимости

Разъединенное королевство Британии: Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс хотят независимости

   В понедельник, 14 сентября, может быть сделан первый шаг на пути к распаду Великобритании.

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Новый комментарий от пользователя
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Балу -

Бритиши скорее всего объявят всех собравшихся сепаратистами, найдут "длинную руку Москвы", а то и лично Путина, и потребуют новых санкций против России...)))