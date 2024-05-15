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Гладков: ВСУ повредили машины и магазин при атаке на два села под Белгородом

Гладков: ВСУ повредили машины и магазин при атаке на два села под Белгородом

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ 15 мая. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, боевики запустили дроны по селам Грузское и Березовка.

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