Гладков: ВСУ повредили машины и магазин при атаке на два села под Белгородом

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ 15 мая. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, боевики запустили дроны по селам Грузское и Березовка.
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