Депутат Васильев: «Альтернативы акционированию МУПВ «ВПЭС» не было»

В ходе пресс-конференции по итогам работы гордумы в 2024 году председатель комитета Думы Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев сообщил о важнейшем решении по смене правовой формы «Владивостокского предприятия электрических сетей».