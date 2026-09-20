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Новости Брянска

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Погиб брянский военнослужащий Владислав Коваленко в Белгородской области

Погиб брянский военнослужащий Владислав Коваленко в Белгородской области

Владислав Коваленко, родившийся в 1996 году, погиб 23 октября 2025 года в Белгородской области при выполнении воинского долга.

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