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КДК РФС накажет "Спартак" за поведение болельщиков по итогам матча с "Зенитом"

КДК РФС накажет "Спартак" за поведение болельщиков по итогам матча с "Зенитом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) намерен рассмотреть поведение фанатов московского "Спартака" на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом".

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