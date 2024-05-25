Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

ВСУ атаковали объект на территории Кубани, который сигнализирует и оповещает о ракетной угроз. Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин что этот объект получил повреждения отметил, что цель украинской армии получила повреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии