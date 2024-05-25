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Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

ВСУ атаковали объект на территории Кубани, который сигнализирует и оповещает о ракетной угроз. Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин что этот объект получил повреждения отметил, что цель украинской армии получила повреждения.

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