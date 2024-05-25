Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

ВСУ атаковали объект на территории Кубани, который сигнализирует и оповещает о ракетной угроз. Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин что этот объект получил повреждения отметил, что цель украинской армии получила повреждения.