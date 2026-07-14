Удар из глубокого тыла. Фуры с дронами годами колесят по стране: Два аэродрома спасены. Есть вопросы

Я прекрасно знаю и эту книгу и этого предателя. А еще помню, как всю сеть КГБ которая была на Украине слили, после отделения Украины и расформировали службы разведки и контрразведки там под лозунгами, типа Нам не нужна своя разведка, мы будем пользоваться разведкой друзей американцев...

Alex Nемо

Авторы братья Швальнеры. Хорошо известные своими работами по дискредитации СССР и спецслужб СССР и России. Думаю там можно много нового найти о чём советские люди никогда даже не слышали. Правда издана на английском (ограниченный тираж) и русском языках в издательстве Ridero (Екатеринбург), с 2014 года подконтрольно и финансировалось спецслужбам США и Британии. Один этот факт говорит о многом и о содержании книги. Хотя кое-что они издавали и нормальное, видимо в качестве прекрытия.