Полиция в Свердловской области ищет рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин

Руководитель пресс-службы регионального главка Министерства внутренних дел Валерий Горелых сообщил о том, что в Свердловской области полиция разыскивает мужчину, неоднократно судимого, которого подозревают в нападении с ножом на двух женщин.
Руководитель пресс-службы регионального главка Министерства внутренних дел Валерий Горелых сообщил о том, что в Свердловской области полиция разыскивает мужчину, неоднократно судимого, которого подозревают в нападении с ножом на двух женщин.
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