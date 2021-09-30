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Полиция в Свердловской области ищет рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин

Полиция в Свердловской области ищет рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин

Руководитель пресс-службы регионального главка Министерства внутренних дел Валерий Горелых сообщил о том, что в Свердловской области полиция разыскивает мужчину, неоднократно судимого, которого подозревают в нападении с ножом на двух женщин.

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