Воскресенье, 0️⃣2️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День здорового питания и отказа от излишеств в еде 🌏День мелиоратора 🧭День спутникового мониторинга и навигации ✈️День запуска бумажных змеев и самолетиков 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1905 год - президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне 📔 1946 год - по результатам референдума в Италии принято решение перехода от монархической формы правления к республиканской 📔 1953 год - в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная церемония коронации королевы Англии Елизаветы II 📔 1955 год - основан первый и крупнейший в мире космодром "Байконур" 📔 1962 год - "Новочеркасский расстрел" - в городе Новочеркасске Ростовской области власти применили оружие для подавления митингующих рабочих, погибло 26 человек 📔 1973 год - в Амстердаме открыт Музей Винсента ван Гога.