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В Харбине жильцов двух высоток силой закрыли на карантин из-за подозрения на COVID-19

В Харбине жильцов двух высоток силой закрыли на карантин из-за подозрения на COVID-19

В Китайском Харбине власти принудительно закрыли на карантин жильцов двух высотных домов. Здания без предупреждения огородили забором, а в квартиры вошли люди в костюмах химзащиты, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.

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