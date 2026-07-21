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Лукашенко: Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной

Лукашенко: Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной

Александр Лукашенко дал указание главе оборонного ведомства отправлять на южные рубежи страны госслужащих, которые не справляются со своими прямыми обязанностями:Ну чего мы, наручники будем в таком дефиците кадров использовать, одевать наручники?.

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