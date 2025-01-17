Гражданка Люксембурга променяла Евросоюз на Луганск и Россию

Помощник министра внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк сообщила, что Управление по вопросам миграции МВД по ЛНР впервые выдало свидетельство участника государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
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