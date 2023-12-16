В офисе Туска заявили о подделке результатов экспертизы по крушению самолета Качиньского под Смоленском

В канцелярии Туска потребовали дать правовую и уголовную оценку работе комиссии. Глава канцелярии премьера Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил о том, что деятельность комиссии Минобороны, расследовавшей крушение Ту-154 с президентом Лехом Качиньским под Смоленском, потребует правовой и уголовной экспертизы.