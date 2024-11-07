Более 200 школьников Амурской области пополнили ряды Юнармии

В торжественной обстановке удостоверение и значок юнармейца получили более 200 школьников. Среди них учащиеся школы № 2 Благовещенска, а также ребята из сёл Чигири, Марково, Березовка, Тамбовка, Константиновка, Ключи и Верхний Уртуй.