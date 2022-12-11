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Голдобин выиграл конкурс бросков на точность на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Николай Голдобин выиграл конкурс бросков на точность на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Сегодня в Челябинске проходит второй день Мастер-шоу.

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