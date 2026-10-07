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Когда шины меняют на зимние: секреты, которые спасут вашу безопасность на дороге

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни автолюбители уже давно переобули машину на зимние шины, а другие ещё ездят на летних? Оказывается, всё зависит не только от погоды, но и от времени суток, региона проживания и даже маршрутов поездок.

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