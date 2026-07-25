Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что только удаление нацистов от власти в Киеве остановит атаки, аналогичные нападению на Кирилловку, указав на необходимость изменения властных структур для прекращения подобных ударов.
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