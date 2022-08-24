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Задержан экс-мэр Екатеринбурга Ройзман. В его доме, фонде и музее проходят обыски

Утром 24 августа полиция пришла с обысками к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману по делу о дискредитации российской армии, он был задержан.

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