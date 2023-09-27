МО РФ: Силы ПВО перехватили 5 снарядов HIMARS, бомбу JDAM и ракету HARM

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и противорадиолокационную ракету HARM.
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