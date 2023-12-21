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СК возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в поезде из Сибири

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в поезде из Сибири

Состояние ребенка ухудшилось во время следования, прибывшие к станции сотрудники скорой помощи зафиксировали ее смерть Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, которая вместе с группой из 125 детей ехала в поезде Тюмень – Адлер.

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