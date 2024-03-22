Смерть предателям! Россия продолжает охоту на шакалов

Охота на шакалов началась. Впрочем, она никогда не заканчивалась. Предатели должны чувствовать, что под их ногами земля горит, где бы они не находились На расширенном заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин заявил: «Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на территории киевского режима, все эти попытки провалились.